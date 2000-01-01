02.01 10:36 MIGnews.com

Тегеран обвинил в протестах США, Британию и Саудов

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Демонстрации в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном некоторые державы. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.Он подчеркнул, что за акциями протестов стоят Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд. По его словам именно правительства этих государств руководят кампаниями в интернете, которые влияют на проведение протестов."На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны правительством Саудовской Аравии", — цитирует агентство Tasnim слова Шамхани.Он отметил, что такое вмешательство из-за рубежа направлено на то, чтобы затормозить развитие Исламской Республики. Он добавил, что демонстрации в стране закончатся в ближайшие дни.