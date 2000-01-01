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Иранский хаос: за три дня убиты 30 человек, задержаны 450 02.01 11:47   MIGnews.com

Иранский хаос: за три дня убиты 20 человек, задержаны - 450

В связи с беспорядками в столице Ирана, начиная с субботы, были задержаны не менее 450 человек. Об этом сообщает агентство ИРНА, ссылаясь на представителя городских властей Али-Асгар-Насербахт.

Убиты 30 человек, в том числе, один полицейский.

Источник пояснил, что в субботу были задержаны 200 человек, в воскресенье – 150, и около 100-а - в понедельник.

Ранее иранское государственное телевиденье сообщало, что в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, погибли не менее девяти человек. Однако общее число жертв от столкновений во время антиправительственных акций достигло отметки 20 человек, отмечает телевидение.

В последние дни Иран накрыла волна антиправительственных акций протеста: активисты протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.

Между тем, кроме оппозиционных митингов, в Иране проходят демонстрации в поддержку властей.

По информации Associated Press, официальные власти страны заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.

Сегодня в Евросоюзе осудили президента Ирана и выразили надежду, что , в стране появятся демократические ценности, включая право на мирные манифестации.
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