02.01 11:47 MIGnews.com

Иранский хаос: за три дня убиты 20 человек, задержаны - 450

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В связи с беспорядками в столице Ирана, начиная с субботы, были задержаны не менее 450 человек. Об этом сообщает агентство ИРНА, ссылаясь на представителя городских властей Али-Асгар-Насербахт.Убиты 30 человек, в том числе, один полицейский.Источник пояснил, что в субботу были задержаны 200 человек, в воскресенье – 150, и около 100-а - в понедельник.Ранее иранское государственное телевиденье сообщало, что в ночь на вторник в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, погибли не менее девяти человек. Однако общее число жертв от столкновений во время антиправительственных акций достигло отметки 20 человек, отмечает телевидение.В последние дни Иран накрыла волна антиправительственных акций протеста: активисты протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны.Между тем, кроме оппозиционных митингов, в Иране проходят демонстрации в поддержку властей.По информации Associated Press, официальные власти страны заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram на фоне акций протеста населения.Сегодня в Евросоюзе осудили президента Ирана и выразили надежду, что , в стране появятся демократические ценности, включая право на мирные манифестации.