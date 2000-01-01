Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







02.01 22:38   MIGnews.com

Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.

Об этом заявил министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн.

Переговоры планируется провести 9 января в пункте Пханмундж в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

Ранее власти Северной Кореи выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры. Президент Южной Кореи поприветствовал это желание, передает RT.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Нью-Йорк: руководителя балета обвинили в домогательствах
01:23
Биолог назвала простые способы замедлить старение
00:04
Биткоин впервые за два года стартовал с падения
23:36
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб
21:58
Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете
20:57
Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка
20:31
Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году
19:43
Антииранские протесты в Иерусалиме
18:54
Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив
18:41
Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"
18:06
10000-летнее открытие израильских первоклашек
17:07
Американцы убили внука бин Ладена
16:59
"Айелет Шакед - самый опасный министр"
16:42
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus