02.01 22:38 MIGnews.com

Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам

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Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне после того, как Пхеньян выразил желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале.Об этом заявил министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн.Переговоры планируется провести 9 января в пункте Пханмундж в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.Ранее власти Северной Кореи выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры. Президент Южной Кореи поприветствовал это желание, передает RT.