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Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб | Фото: Thinkstock02.01 23:36   MIGnews.com

Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб

Индия одобрила закупку 240-а авиационных бомб у России, передает РИА Новости, ссылаясь на копию заявления индийского министерства обороны.

В документе идет речь, что закупка будет произведена у российской компании " Рособоронэкспорт". На боеприпасы планируют выделить из бюджета страны почти 200 миллионов долларов, то есть 12,5 миллиардов рупий.

"Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — приводит издание слова из документа.

Кроме того, глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрил закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и его оборудования на сумму более 70 миллионов долларов.
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