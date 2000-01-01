02.01 23:36 MIGnews.com

Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб

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Индия одобрила закупку 240-а авиационных бомб у России, передает РИА Новости, ссылаясь на копию заявления индийского министерства обороны.В документе идет речь, что закупка будет произведена у российской компании " Рособоронэкспорт". На боеприпасы планируют выделить из бюджета страны почти 200 миллионов долларов, то есть 12,5 миллиардов рупий."Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — приводит издание слова из документа.Кроме того, глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрил закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и его оборудования на сумму более 70 миллионов долларов.