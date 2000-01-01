02.01 13:24 MIGnews.com

Либерман выступил против религиозного диктата

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Министр обороны и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил о том, что закон о торговле по субботам был поднят на обсуждение и голосование вопреки всем договоренностям с его партией. По его словам, когда НДИ присоединилась к коалиции, все партии поддержали пункт в ее коалиционных соглашениях с Ликудом о том, что все законопроекты в сфере религии и государства требуют согласия всех коалиционных фракций. Однако, несмотря на то, что по закону о торговле по субботам, который был поднят партией ШАС, согласия НДИ не было получено, он был поднят на голосование."Никто не говорил с нами об этом законопроекте, никто с нами не договаривался, этот законопроект был поднят в обход нас. И именно ввиду того, что этот законопроект был поднят в обход коалиционных соглашений с нами, мы выступаем против него. Но это только с одной стороны. С другой стороны я считаю, что тут существует гораздо более широкий спор, и этот спор он о том каким должен быть характер национального лагеря – должен ли он основываться на идеологии Зеева Жаботинского или же на идеологии партии ШАС. Если Ликуд хочет стать вторым ШАСом – пожалуйста, но лично мы выступаем против", - подчеркнул Авигдор Либерман.Министр также добавил, что он был рад увидеть, что Хаим Бибас, председатель центра местной власти, мэр Модиина, а также член партии Ликуд и председатель его муниципального штаба, в прошлом бывший председателем предвыборного штаба Биньямина Нетаниягу на праймериз, ведет вместе с ним и партией НДИ борьбу против закона о торговле по субботам."Это борьба за облик Государства Израиль. Я выступаю за израильские традиции, я за еврейские ценности, но я против религиозного диктата. Большинство населения Израиля – это люди светские или придерживающиеся традиций. Это люди, которые, как и я, в пятницу вечером совершают киддуш, а в субботу едут на машине. Как нет никакой причины открывать магазины по субботам в Бней Браке, так и нет никакой причины закрывать магазины по субботам в Тель Авиве", - добавил Либерман.