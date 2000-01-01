02.01 13:52 MIGnews.com

Хаманеи: протесты в стране финансируют враги Ирана

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи прокомментировал ситуацию в стране. Во вторник, 2 января, он заявил, что протесты в стране финансируют враги Ирана.“Враги Ирана в последние дни поощряют демонстрации в стране с помощью денег, оружия и агентов разведки”, - цитирует Аруц Шева слова Хаманеи.В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста против коррупции и экономической ситуации в стране.По меньшей мере, 20 человек погибли в результате столкновений между демонстрантами и силами безопасности.Ранее Тегеран обвинил США, Британию и Саудовскую Аравию в протестах в стране.Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что именно правительства этих государств руководят кампаниями в интернете, которые влияют на проведение протестов