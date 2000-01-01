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`Оппозиция одержала колоссальную победу` 02.01 15:16   MIGnews.com

"Оппозиция одержала колоссальную победу"

Глава фракции Еш Атид Офер Шелах сообщил о “колоссальной победе” оппозиции над “плохим правительством”.

Причиной радости Шелаха стал тот факт, что голосование по “закону о супермаркетах отложено на одну неделю.

Шелах заявил: “Упорная борьба, которую мы возглавили вместе с другими членами оппозиции привела к тому, что голосование по разрушительному и оскорбительному закону о супермаркетах отложено на неделю. Вместе с ним отвергнут закон, предлагавший вернуть Лицмана в правительство в качестве заместителя министра. Это - колоссальная победа в нашей борьбе против плохого правительства, и коррумпированных законов, единственной целью которых является сохранение этого правительства. Мы продолжим всей нашей мощью бороться с подобными инициативами”.
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