02.01 15:16 MIGnews.com

"Оппозиция одержала колоссальную победу"

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Глава фракции Еш Атид Офер Шелах сообщил о “колоссальной победе” оппозиции над “плохим правительством”.Причиной радости Шелаха стал тот факт, что голосование по “закону о супермаркетах отложено на одну неделю.Шелах заявил: “Упорная борьба, которую мы возглавили вместе с другими членами оппозиции привела к тому, что голосование по разрушительному и оскорбительному закону о супермаркетах отложено на неделю. Вместе с ним отвергнут закон, предлагавший вернуть Лицмана в правительство в качестве заместителя министра. Это - колоссальная победа в нашей борьбе против плохого правительства, и коррумпированных законов, единственной целью которых является сохранение этого правительства. Мы продолжим всей нашей мощью бороться с подобными инициативами”.