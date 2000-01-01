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02.01 16:20   MIGnews.com

Россия заявила о недопустимости вмешательства в дела Ирана

В МИД России, комментируя ситуацию в Иране, заявили о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в стране.
«Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку», — говорится в заявлении ведомства, передает Russia Today.

В российском МИД выразили надежду, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

«Это внутреннее дело Ирана... Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — добавили в ведомстве.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. По данным СМИ, в результате беспорядков погибли 10 человек.
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