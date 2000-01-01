"Нетаниягу оказал медвежью услугу протестующим в Иране"
Советники премьер-министра Биньямина Нетаниягу убеждали его воздержаться от каких-либо публичных комментариев по поводу антиправительственных беспорядков в Иране, пишет The Times of Israel со ссылкой на свои осведомленные анонимные источники.
По словам собеседника издания, непосредственно перед тем, как на страницах премьера в соцсетях опубликовали видеообращение к иранским протестующим, Нетаниягу провел заседание с советниками, которые настаивали на том, что вмешательство Израиля может нанести вред делу демонстрантов. Несмотря на это, глава правительства, все равно, решил высказаться, и на это у него было несколько причин.
Во-первых, Биньямин Нетаниягу двигало убеждение в том, что обвинения Рухани, который назвал "врагов Ирана" заказчиками протестов, не должно остаться без ответа, так как израильское молчание могло быть истолковано как признание причастности Еврейского государства.
А во-вторых, и что, скорее всего, самое важное, премьер решил поддержать протестующих в качестве поддержки внешнеполитической линии Белого дома. Напомним, что, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, который в 2009 году воздержался от поддержки антиправительственных демонстрантов, президент США Дональд Трамп занял четкую позицию.
Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!
"Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они соскучились по еде и свободе. Наряду с правами человека материальные блага Ирана были украдены. Время для изменений", — написал он в Twitter
Вдобавок к этому, Нетаниягу еще и обвинил европейских лидеров в невмешательстве.
Напомним, что многие остальные члены правительства и оппозиции отказались комментировать происходящее в Иране. И практически все аналитики, опрошенные The Times of Israel по данному вопросу сходятся во мнении, что премьер оказал протестующим медвежью услугу.