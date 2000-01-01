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`Айелет Шакед - самый опасный министр` | Фото: GPO02.01 16:59   MIGnews.com

"Айелет Шакед - самый опасный министр"

Экс-депутат Кнессета от "Аводы" Узи Барам опубликовал в "Гаареце" статью, в которой резко раскритиковал министра юстиции от "Еврейского дома" Айелет Шакед, назвав ее "ходячей провокацией" и обвинив ее в поддержке "еврейской дискриминации" и "попирании БАГАЦа".

Как пишет Барам, Шакед "по-настоящему опасна, потому что хочет заменить выражение "все можно предать суду" на "все – политика". Стремясь завоевать сердца своих избирателей, министр юстиции отказалась от своей первой обязанности: хранить верность юридической и судебной системам, которые она должна представлять".

Кроме того, он прошелся и по ее позиции в отношении помилования "хевронского солдата" Эльора Азарии.

"После того, как президент отказался его помиловать, она направила ему раздраженное прошение пересмотреть его решение. Естественно, эту просьбу подписали министр культуры Мири Регев и депутат Орен Хазан. Более тревожным является тот факт, что сама министр юстиции присоединилась к ним, бессовестно отрицая исход судебного процесса и четкое решение президента. Она присоединилась к ним в качестве последнего подписанта в поддержку пренебрежения судами, рассматривающими дело Азарии", - пишет бывшим парламентарий.

Подчеркивая тот факт, что Айелет Шекад является светской женщиной в религиозной партии, Барам заявил, что она делает все возможное для ослабления демократии Израиля и укрепления в качестве еврейского государства, что, по мнению Узи Барама, окажет отрицательное влияние на будущее страны.
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