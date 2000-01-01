02.01 18:54 MIGnews.com

Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив

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Сальвадор – последнее государство, чье посольство в Израиле в свое время покинуло Иерусалим – объявил, что не последует примеру США и Гватемалы в отношении переезда дипмиссии в столицу Еврейского государства. Сейчас она расположена в Герцлии по адресу улица ха-Мада, 6. Это единственное дипломатическое представительство страны в Израиле."Из уважения к мирному процессу на Ближнем Востоке, и в частности в Израиле и Палестине, мы не станем перемещать наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - заявил министр иностранных дел Сальвадора Уго Мартинес местному телевидению."Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения самостоятельно. Сальвадор не судит о решениях иных стран, поэтому мы надеемся, что правительство Сальвадора также не станут судить", - добавил он.Стоит напомнить, что в 2006 году Сальвадор целую неделю (после переезда посольства Коста-Рики) оставался единственной страной, которая в угоду арабским странам переместила свое посольство из Иерусалима.Отметим, что на голосовании Генассамблеи ООН по резолюции против признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля представитель Сальвадора отсутствовал.