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Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив | Фото: Thinkstock02.01 18:54   MIGnews.com

Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив

Сальвадор – последнее государство, чье посольство в Израиле в свое время покинуло Иерусалим – объявил, что не последует примеру США и Гватемалы в отношении переезда дипмиссии в столицу Еврейского государства. Сейчас она расположена в Герцлии по адресу улица ха-Мада, 6. Это единственное дипломатическое представительство страны в Израиле.

"Из уважения к мирному процессу на Ближнем Востоке, и в частности в Израиле и Палестине, мы не станем перемещать наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - заявил министр иностранных дел Сальвадора Уго Мартинес местному телевидению.

"Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения самостоятельно. Сальвадор не судит о решениях иных стран, поэтому мы надеемся, что правительство Сальвадора также не станут судить", - добавил он.

Стоит напомнить, что в 2006 году Сальвадор целую неделю (после переезда посольства Коста-Рики) оставался единственной страной, которая в угоду арабским странам переместила свое посольство из Иерусалима.

Отметим, что на голосовании Генассамблеи ООН по резолюции против признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля представитель Сальвадора отсутствовал.
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