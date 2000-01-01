02.01 19:43 MIGnews.com

Антииранские протесты в Иерусалиме

Manisfestation de soutien à #Jerusalem au Peuple Iranien qui montre ces derniers jours, des signes de volonté de vivre librement sans charia, haine et terrorisme! Allez juste qu'au bout votre combat est juste, vous avez le soutien de la seule démocratie du moyen orient #Israel!😉 pic.twitter.com/WoyXRFC1f3 — David Mansour (@Guide_en_Israel) 2 января 2018 г.

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У стен Старого Города Иерусалима состоялась демонстрация, на которой небольшая группа выходцев из Ирана выразила свою солидарность с участниками антиправительственных демонстраций, которые в последнее время охватили Исламскую республику.При себе у них были транспаранты "Освободите Иран" и "Помогите Ирану", а также они размахивали флагами шахского Ирана.Участники акции назвались участниками движения "Посольство Ирана в Иерусалиме", цель которого – укрепление иранско-израильских связей. Активист Рани Амрани утверждает, что его движение преимущественно состоит из израильских евреев иранского происхождения.Демонстрацию посетила и Неда Амин – иранская журналистка и активистка, покинувшая Исламскую республику после попытки ее ареста за критику режима аятолл. Изданию The Jerusalem Post она сказала, что "Барух ашем, чувствует себя в Израиле в безопасности"."Я здесь в качестве иранского голоса. Иранский народ нуждается в помощи. Он не хочет режим диктаторов. Мы хотим освободить Иран", - добавила она.Неда Амин утверждает, что приняла участие в демонстрации, чтоб призвать израильские власти помочь иранцам."Народ Ирана очень похож на израильтян. Им нравится израильское правительство – и в особенности Биби Нетаниягу. Многие иранцы просили меня передать Биби, что они любят его", - заявила она.Другой протестующий – Цвика Коэн. Он свободно разговаривает на фарси, так как его родители приехали в Израиль из Шираза. Он утверждает, что иранцы с нетерпением ждут падения правящего режима."Люди страдают от нищеты и голода. Режим отбирает деньги у людей, которым нечего есть. Где европейские лидеры? Почему они не помогают нищим иранцам? Они заботятся только о своих собственных интересах?" – задается он вопросами.Организаторы акции заверяют, что их демонстрация – лишь первый шаг, так как в ближайшее время они планируют провести еще одну более крупную в Тель-Авиве.