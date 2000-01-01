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Антииранские протесты в Иерусалиме02.01 19:43   MIGnews.com

Антииранские протесты в Иерусалиме

У стен Старого Города Иерусалима состоялась демонстрация, на которой небольшая группа выходцев из Ирана выразила свою солидарность с участниками антиправительственных демонстраций, которые в последнее время охватили Исламскую республику.

При себе у них были транспаранты "Освободите Иран" и "Помогите Ирану", а также они размахивали флагами шахского Ирана.



Участники акции назвались участниками движения "Посольство Ирана в Иерусалиме", цель которого – укрепление иранско-израильских связей. Активист Рани Амрани утверждает, что его движение преимущественно состоит из израильских евреев иранского происхождения.

Демонстрацию посетила и Неда Амин – иранская журналистка и активистка, покинувшая Исламскую республику после попытки ее ареста за критику режима аятолл. Изданию The Jerusalem Post она сказала, что "Барух ашем, чувствует себя в Израиле в безопасности".

"Я здесь в качестве иранского голоса. Иранский народ нуждается в помощи. Он не хочет режим диктаторов. Мы хотим освободить Иран", - добавила она.

Неда Амин утверждает, что приняла участие в демонстрации, чтоб призвать израильские власти помочь иранцам.

"Народ Ирана очень похож на израильтян. Им нравится израильское правительство – и в особенности Биби Нетаниягу. Многие иранцы просили меня передать Биби, что они любят его", - заявила она.

Другой протестующий – Цвика Коэн. Он свободно разговаривает на фарси, так как его родители приехали в Израиль из Шираза. Он утверждает, что иранцы с нетерпением ждут падения правящего режима.

"Люди страдают от нищеты и голода. Режим отбирает деньги у людей, которым нечего есть. Где европейские лидеры? Почему они не помогают нищим иранцам? Они заботятся только о своих собственных интересах?" – задается он вопросами.

Организаторы акции заверяют, что их демонстрация – лишь первый шаг, так как в ближайшее время они планируют провести еще одну более крупную в Тель-Авиве.
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