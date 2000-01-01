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Франция обеспокоена ситуацией в Иране | Фото: Ecole polytechnique/Flickr03.01 06:13   MIGnews.com

Франция обеспокоена ситуацией в Иране

Париж озабочен множеством жертв и задержанных среди участников антиправительственных демонстраций в Иране, в связи с чем допускает возможность отмены визита в ИРИ министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

"Французские власти внимательно следят за развитием ситуации в Иране. В связи с этим Франция напоминает, что право на манифестации - одно из фундаментальных прав, равно как и возможность распространять информацию. Франция выражает свою озабоченность большим числом жертв и арестов в Иране", - заявил официальный представитель МИД 2 января.

Происходящее, а также ситуация с соблюдением прав человека в Исламской республике в целом, станет одной из центральных тем в беседах представителей двух стран, добавили в МИДе, однако ответить четко на вопрос, приедет ли Ле Дриан в Тегеран вообще, ответить не смогли.

"На данном этапе мы не можем предоставить вам какую-либо информацию на этот счет. Франция выступает за регулярный, прямой и требовательный диалог с Ираном. И данный диалог включает в себя вопрос о правах человека", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.
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