Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете | Фото: Gal Nina Armon/Facebook02.01 21:58   MIGnews.com

Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете

Пресс-секретарь депутат Йехуды Глика сообщил о возмутительном поведении членов коалиции, которые просили его начальника нарушить "шиву" – семидневный период траура по усопшим родственникам – ради голосования по так называемому "закону о супермаркетах".

Израильская пресса сообщила, что "ликудника" Глика вызывали в Кнессет практически с похорон его супруги Яффы. Несколькими дням ранее женщина скоропостижно скончалась от инсульта в возрасте 51 года.

"Такие попытки были. Очевидно я не стану распространяться на счет того, что, где и как, но могу подтвердить это. Это действительно меня беспокоит", - заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ Саадия Гродзинский.

Позже Арье Дери подтвердил тот факт, что давление на находящегося в трауре депутата оказывал именно он. Принеся свои извинения за то, что мог задеть чувства Йехуды Глика, и выразив ему свои соболезнования, глава МВД пояснил, что созвонился с раввином Отниэля – поселения, где живет Глик – и проконсультироваться с ним, не нарушает ли галахический закон такое голосование. Однако раввин Реем Хакоэн не стал говорить Глику выходить на работу в такой день вовсе по другой причине.

"Как вы смотрите на это с человеческой точки зрения? Я сказал, что проблема не в галахе, а в человечности. Это все неважно, когда надо поступать по-человечески", - сказал он 2-му каналу ИТВ.

Пойти на такие крайние меры Дери вынудили обстоятельства – столь трепетно вынашиваемый им законопроект, передающий ему полномочия закрывать магазины в шаббат не набирал достаточного количества голосов. Так, голосовать за него, помимо оппозиции, отказались НДИ и некоторые члены "Кулану" и "Ликуда". К тому же, заболел министр по делам религий, раввин Давид Азулай. И если его согласился заменить оппозиционер, член "Мереца" Илан Гилон, то Глика никто заменять не вызвался.

Помимо того Яаков Лицман отказался занимать должность замминистра здравоохранения - а де-факто министра - без принятия "закона о супермаркетах".

В результате голосование было перенесено на неделю.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:38
Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам
20:57
Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка
20:31
Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году
19:43
Антииранские протесты в Иерусалиме
18:54
Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив
18:41
Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"
18:06
10000-летнее открытие израильских первоклашек
17:07
Американцы убили внука бин Ладена
16:59
"Айелет Шакед - самый опасный министр"
16:42
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
16:29
Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом
16:20
Россия заявила о недопустимости вмешательства в дела Ирана
15:53
"Нетаниягу оказал медвежью услугу протестующим в Иране"
15:16
"Оппозиция одержала колоссальную победу"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus