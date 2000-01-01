02.01 21:58 MIGnews.com

Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете

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Пресс-секретарь депутат Йехуды Глика сообщил о возмутительном поведении членов коалиции, которые просили его начальника нарушить "шиву" – семидневный период траура по усопшим родственникам – ради голосования по так называемому "закону о супермаркетах".Израильская пресса сообщила, что "ликудника" Глика вызывали в Кнессет практически с похорон его супруги Яффы. Несколькими дням ранее женщина скоропостижно скончалась от инсульта в возрасте 51 года."Такие попытки были. Очевидно я не стану распространяться на счет того, что, где и как, но могу подтвердить это. Это действительно меня беспокоит", - заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ Саадия Гродзинский.Позже Арье Дери подтвердил тот факт, что давление на находящегося в трауре депутата оказывал именно он. Принеся свои извинения за то, что мог задеть чувства Йехуды Глика, и выразив ему свои соболезнования, глава МВД пояснил, что созвонился с раввином Отниэля – поселения, где живет Глик – и проконсультироваться с ним, не нарушает ли галахический закон такое голосование. Однако раввин Реем Хакоэн не стал говорить Глику выходить на работу в такой день вовсе по другой причине."Как вы смотрите на это с человеческой точки зрения? Я сказал, что проблема не в галахе, а в человечности. Это все неважно, когда надо поступать по-человечески", - сказал он 2-му каналу ИТВ.Пойти на такие крайние меры Дери вынудили обстоятельства – столь трепетно вынашиваемый им законопроект, передающий ему полномочия закрывать магазины в шаббат не набирал достаточного количества голосов. Так, голосовать за него, помимо оппозиции, отказались НДИ и некоторые члены "Кулану" и "Ликуда". К тому же, заболел министр по делам религий, раввин Давид Азулай. И если его согласился заменить оппозиционер, член "Мереца" Илан Гилон, то Глика никто заменять не вызвался.Помимо того Яаков Лицман отказался занимать должность замминистра здравоохранения - а де-факто министра - без принятия "закона о супермаркетах".В результате голосование было перенесено на неделю.