Черногория сказала, когда вступит в Евросоюз

К 2025 году Черногория намерена стать полноценным членом Европейского союза, сказал глава МИД страны Срджан Дарманович.
"Мы воодушевлены заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что ЕС будет многочисленнее, чем сейчас. Считаю, что мы можем стать членом ЕС до 2025 года", - заявил министр местному информагентству МИНА во вторник.
Дарманович затронул тему одновременного вступления в ЕС Сербии и Черногории.
"Что касается пакета с Сербией, то мы заинтересованы, чтобы эта страна, наш сосед, прогрессировала в евроинтеграции. Но мы продолжим настаивать, чтобы каждую страну оценивали по ее собственным результатам", - подчеркнул министр.
Впрочем эксперты скептически относятся к столь оптимистическим прогнозам, ведь госдолг Черногории составляет 2,4 млрд. долларов, или 64% ВВП.