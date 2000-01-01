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Черногория сказала, когда вступит в Евросоюз | Фото: Thinkstock03.01 03:43   MIGnews.com

Черногория сказала, когда вступит в Евросоюз

К 2025 году Черногория намерена стать полноценным членом Европейского союза, сказал глава МИД страны Срджан Дарманович.

"Мы воодушевлены заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что ЕС будет многочисленнее, чем сейчас. Считаю, что мы можем стать членом ЕС до 2025 года", - заявил министр местному информагентству МИНА во вторник.

Дарманович затронул тему одновременного вступления в ЕС Сербии и Черногории.

"Что касается пакета с Сербией, то мы заинтересованы, чтобы эта страна, наш сосед, прогрессировала в евроинтеграции. Но мы продолжим настаивать, чтобы каждую страну оценивали по ее собственным результатам", - подчеркнул министр.

Впрочем эксперты скептически относятся к столь оптимистическим прогнозам, ведь госдолг Черногории составляет 2,4 млрд. долларов, или 64% ВВП.
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