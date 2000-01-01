Кнессет принял закон об едином Иерусалиме

В 3 часа ночи 2 января сессия Кнессета одобрила закон об “едином Иерусалиме”.
Законопроект был внесен на рассмотрение Кнессета Шули Муаллем-Рафаэли (Еврейский Дом).
Законопроект одобрен во втором и третьем чтении.
За закон проголосовали 64 депутата, против - 51.
Согласно новому закону, для изменения статуса Иерусалим и любых трансферов территории Иерусалима в рамках будущих дипломатических соглашений отныне потребуется большинство в 80 членов Кнессета.
Закон также впервые с 1967 года устанавливает муниципальные границы Иерусалима.
Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин приветствовал принятие закона: “Я поздравляю Кнессет с одобрением большинством голосов поправок к Основному Закону об Иерусалиме. Он усиливает защитную стену против тех из числа левых, что стремятся причинить ущерб израильскому суверенитету и будущему единого Иерусалима”.
Лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет заявил: “Только что мы гарантировали, что Иерусалим будет един навсегда. Мы инициировали закон, защищающий Иерусалим, согласно которому он не может быть разделен без подавляющего большинства в 80 депутатов. Оливковая Гора, Старый Город, Храмовая Гора и Город Давида останутся в наших руках навсегда. Больше не будет политических маневров, которые позволят разорвать нашу столицу на куски. таков израильский ответ на позорное голосование в ООН против Иерусалима. Праздник для Израиля!”