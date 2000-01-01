02.01 07:02 MIGnews.com

Кнессет принял закон об едином Иерусалиме

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В 3 часа ночи 2 января сессия Кнессета одобрила закон об “едином Иерусалиме”.Законопроект был внесен на рассмотрение Кнессета Шули Муаллем-Рафаэли (Еврейский Дом).Законопроект одобрен во втором и третьем чтении.За закон проголосовали 64 депутата, против - 51.Согласно новому закону, для изменения статуса Иерусалим и любых трансферов территории Иерусалима в рамках будущих дипломатических соглашений отныне потребуется большинство в 80 членов Кнессета.Закон также впервые с 1967 года устанавливает муниципальные границы Иерусалима.Министр по делам Иерусалима Зеев Элькин приветствовал принятие закона: “Я поздравляю Кнессет с одобрением большинством голосов поправок к Основному Закону об Иерусалиме. Он усиливает защитную стену против тех из числа левых, что стремятся причинить ущерб израильскому суверенитету и будущему единого Иерусалима”.Лидер Еврейского Дома Нафтали Беннет заявил: “Только что мы гарантировали, что Иерусалим будет един навсегда. Мы инициировали закон, защищающий Иерусалим, согласно которому он не может быть разделен без подавляющего большинства в 80 депутатов. Оливковая Гора, Старый Город, Храмовая Гора и Город Давида останутся в наших руках навсегда. Больше не будет политических маневров, которые позволят разорвать нашу столицу на куски. таков израильский ответ на позорное голосование в ООН против Иерусалима. Праздник для Израиля!”