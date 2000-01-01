02.01 11:36 MIGnews.com

"В отличие от Рухани, я не буду оскорблять иранский народ"

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"Сегодня я слышал заявление президента Роухани о том, что Израиль стоит за демонстрациями в Иране. Это не только ложь. Это смешно. В отличие от Роухани, я не буду оскорблять иранский народ. Он заслуживает большего. Отважные иранцы выходят на улицы. Они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями.Жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти. Эти деньги можно было бы использовать для создания школ и больниц. Неудивительно, что люди выходят на улицы. Режим боится их, боится собственного народа. Вот почему они заключают в тюрьмы студентов. Вот почему они запрещают социальные сети. Но я убеждён, что страх не победит. Потому что иранский народ умный, искушенный и гордый. Сегодня он рискует всем ради свободы.К сожалению, многие европейские правительства молча наблюдают избиение молодых иранских героев на улицах городов. Это просто несправедливо. Я, со своей стороны, не намерен молчать.Этот режим отчаянно пытается посеять между нами ненависть. Но ему это не удастся.И когда режим наконец падёт, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями. Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе".