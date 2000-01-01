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Миграционный кризис: Еврокомиссия подала в суд на Варшаву 02.01 08:35   MIGnews.com

Миграционный кризис: Еврокомиссия подала в суд на Варшаву

Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за отказа принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. О своем решении миграционного вопроса заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его мнению, страна и так принимает беженцев из соседствующей Украины. По его данным, сейчас в республике Польша находятся около полутора миллиона украинцев, из которых как минимуму несколько десятков тысяч человек прибыли их зон боевого конфликта.

Кроме Варшавы против мусульманских беженцев выступили Венгрия и Чехия, поэтому 28 декабря 2017 года Еврокомиссия подала в суд Евросоюза иск против всех трех стран.
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