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02.01 08:59   MIGnews.com

Депутаты Кнессета: решение Ликуда – подарок для BDS

Депутаты Кнессета Яир Лапид (“Йеш Атид”) и Ципи Ливни (“Ха-Тнуа”) раскритиковали резолюцию партии Ликуд по аннексии части Западного берега. По их словам это решение лишь усилит антиизраильский бойкот (BDS).

Комментируя резолюцию, Лапид заявил: “Я три года подряд борюсь с активистами BDS по всему миру, но потом Центральный комитет Ликуда делает подарок движению”.

По словам Ципи Ливни, Израиль “заплатит цену за медленное продвижение к аннексии”. Она подчеркнула, что Нетаниягу должен был заблокировать голосование по резолюции.

Ливни подчеркнула, что это решение, принятое с одобрения правительства, также нанесет ущерб легитимности Израиля по всему миру.

“Когда пришло время предпринять действия, Нетаниягу просто убежал, не проявив никакого лидерства. Я знаю, он понимает насколько это опасно, но он все-таки способствовал этому [решению]”, - отметила депутат Кнессета.
Ливни также добавила, что будут приложены все усилия, чтобы не допустить этого.

Также по этому вопросу высказался и депутат Ави Габбай, назвав решение Ликуда “пустой декларацией”. Он отметил, что если бы Кнессет принял такое решение, то это бы “означало бы конец международных отношений Израиля” [с другими странами].

Габбай подчеркнул, что даже президент Трамп “не спасет Израиль” от гнева международного сообщества.
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