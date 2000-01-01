02.01 08:59 MIGnews.com

Депутаты Кнессета: решение Ликуда – подарок для BDS

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Депутаты Кнессета Яир Лапид (“Йеш Атид”) и Ципи Ливни (“Ха-Тнуа”) раскритиковали резолюцию партии Ликуд по аннексии части Западного берега. По их словам это решение лишь усилит антиизраильский бойкот (BDS).Комментируя резолюцию, Лапид заявил: “Я три года подряд борюсь с активистами BDS по всему миру, но потом Центральный комитет Ликуда делает подарок движению”.По словам Ципи Ливни, Израиль “заплатит цену за медленное продвижение к аннексии”. Она подчеркнула, что Нетаниягу должен был заблокировать голосование по резолюции.Ливни подчеркнула, что это решение, принятое с одобрения правительства, также нанесет ущерб легитимности Израиля по всему миру.“Когда пришло время предпринять действия, Нетаниягу просто убежал, не проявив никакого лидерства. Я знаю, он понимает насколько это опасно, но он все-таки способствовал этому [решению]”, - отметила депутат Кнессета.Ливни также добавила, что будут приложены все усилия, чтобы не допустить этого.Также по этому вопросу высказался и депутат Ави Габбай, назвав решение Ликуда “пустой декларацией”. Он отметил, что если бы Кнессет принял такое решение, то это бы “означало бы конец международных отношений Израиля” [с другими странами].Габбай подчеркнул, что даже президент Трамп “не спасет Израиль” от гнева международного сообщества.