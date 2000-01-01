02.01 09:08 MIGnews.com

Белый дом урезал финансовую помощь Пакистану

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В Белом доме решили придержать $255 млн, которые США обещали выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом, сообщает телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при администрации президента страны.По его словам, Соединенные Штаты не планируют перечислять Пакистану денежные средства, которых выделили в рамках иностранной военной помощи еще в 2016 финансовом году. Однако администрация Трампа будет продолжать внимательно оценивать "сотрудничество со стороны Пакистана".Летом прошлого года министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своем решении по удерживанию суммы, которую планировали выделить Пакистану в качестве компенсации за поддержку американских военных операций за 2016. В заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых $550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Однако "в свете решения министра дополнительные фонды поддержки Пакистану доступны не будут", подчеркнул Пентагон.В распространенном тогда заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых $550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Также 18 декабря объявляя о новой стратегии нац безопасности, Дональд Трамп счел нужным посоветовать Пакистану быть сговорчивее в вопросах борьбы с терроризмом