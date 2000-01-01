Белый дом урезал финансовую помощь Пакистану

В Белом доме решили придержать $255 млн, которые США обещали выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом, сообщает телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при администрации президента страны.
По его словам, Соединенные Штаты не планируют перечислять Пакистану денежные средства, которых выделили в рамках иностранной военной помощи еще в 2016 финансовом году. Однако администрация Трампа будет продолжать внимательно оценивать "сотрудничество со стороны Пакистана".
Летом прошлого года министр обороны Джеймс Мэттис объявил о своем решении по удерживанию суммы, которую планировали выделить Пакистану в качестве компенсации за поддержку американских военных операций за 2016. В заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых $550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Однако "в свете решения министра дополнительные фонды поддержки Пакистану доступны не будут", подчеркнул Пентагон.
В распространенном тогда заявлении уточнялось, что общая сумма выплат Исламабаду должна была составить $900 млн, из которых $550 млн уже были перечислены на тот момент Пакистану. Также 18 декабря объявляя о новой стратегии нац безопасности, Дональд Трамп счел нужным посоветовать Пакистану быть сговорчивее в вопросах борьбы с терроризмом