02.07 12:24 MIGnews.com

Яир Лапид: прекратить дискриминацию частных предпринимателей

пресс-служба фракции «Еш Атид»

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Сегодня (2.7.17) министерская комиссия по законодательству рассмотрит законопроект «Пособие по старости для частных предпринимателей», инициированный лидером партии «Еш Атид» Яиром Лапидом и депутатами фракции – Офером Шелахом, Карин Эльхарар, Мики Леви и Хаимом Елином. На сегодняшний день, частные предприниматели, достигшие пенсионного возраста, не имеют права на пособие по старости от Института Национального страхования. Данное положение вынуждает их продолжать работать, чтобы прокормить семьи.Законопроект предусматривает ступенчатую систему начисления пособий по старости:частный предприниматель – одиночка или супруг/а которого не получает пособия по старости и его доход ниже средней заработной платы будет иметь право на полное пособие по старости. В случае, если доход превышает среднюю заработную плату не более чем на 20%, частный предприниматель будет иметь право на частичное пособие по старости.«Нынешнее правительство игнорирует проблемы, связанные с социальными правами частных предпринимателей. Настало время прекратить эту дискриминацию. Цель данного закона – облегчить жизнь владельцам малых и средних бизнесов, которые не могут позволить себе выйти на пенсию, так как не имеют элементарного права на пособие по старости. Именно на таких малых и средних бизнесах держится израильская экономика, и наш долг – обеспечить частным предпринимателям, достигшим пенсионного возраста, достойную старость. Я призываю министров поддержать мой законопроект», - заявил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.