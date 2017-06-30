02.07 08:19 MIGnews.com

Кулану: Кризис в отношениях с евреями США достиг предела

החוסן הלאומי והביטחון האמיתי של עם ישראל נמצא באחדותו. הקשר בין העם היושב בציון לבין אחיו בגולה הוא קשר אמיץ וחזק ועלינו לשמור עליו מכל משמר — משה כחלון (@KahlonMoshe) June 30, 2017

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Депутат Кнессета Майкл Орен (“Кулану”), который в период своего пребывания на посту посла Израиля в США активно способствовал проекту создания специального участка для молитвы у Стены Плача для представителей неортодоксальных течений иудаизма, не поддерживающих гендерной сегрегации, возмущен и раздосадован событиями последней недели.Как известно, под давлением ультрарелигиозных партий глава правительства Биньямин Нетаниягу согласился заморозить строительство дополнительного участка для молитвы, затем представители ультрарелигиозного крыла коалиции попытались провести скандальный “Закон о государственном гиюре”, укрепляющий монополию главного раввината и де-факто аннулирующий процедуру перехода в иудаизм, проведенную раввинами, не имеющими разрешений от главного раввината Израиля, а также проведенную за рубежом. Эти решения привели к кризису доверия между израильским правительством и главами еврейских организаций за рубежом во главе с организацией AIPAC, лоббирующей израильские интересы в США.“Это ничто иное, как подрыв самих основ сионизма, главная идея которого - создание национального дома для всех евреев мира, - отметил Майкл Орен. - Отмена компромисса о Стене Плача позволяет исключительно “харедим” право решать, кто достоин молиться у Стены Плача, а кто - нет”.“Стена Плача принадлежит всему народу Израиля, и в глазах израильтян это позорное решение - недвусмысленный признак нашего отчуждения от евреев диаспоры, чьей поддержкой мы не стесняемся пользоваться ради гарантий нашей безопасности и борьбы с делигитимацией права Израиля на существование, - отметил Орен. - Государство Израиль определяет себя, как национальный дом для всего еврейского народа, и именно так мы и должны поступать”.Депутат Рахель Азария (“Кулану”), активно продвигающая законопроекты о защите светского населения, включая узаконивающий работу магазинов и общественного транспорта в шабат “Закон о субботе”, присоединилась к Майклу Орену в совместном заявлении: “В последнюю неделю кризис в отношениях Израиля с еврейством США достиг точки кипения, еще более повысив напряжение, наблюдавшееся какое-то время. Мы оба ощущали это напряжение во время контактов с нашими коллегами из еврейских общин США в течение последних лет. Чтобы не допустить дальнейшего усугубления кризиса, необходимо отказаться от проведения “Закона о гиюре” и отменить решение правительства по поводу компромисса о Стене Плача. Необходимо исправить ущерб, причиненный на этой неделе”.“Мы оба категорически против ухудшения отношений с евреями диаспоры, а последние предпринятые руководством страны шаги наносят им огромный ущерб, - указано в совместном заявлении депутатов. - Нам необходима поддержка произраильского лобби, и наша страна зависит от пожертвований мирового еврейства, поддерживающего таким образом связь с Израилем. Последние события представляют собой реальную угрозу израильской экономике и безопасности страны”.Министр финансов Моше Кахлон, в ходе совещания глав коалиции в конце минувшей недели отказавшийся поддержать требование министров от ультрарелигиозных партий провести закон о гиюре без возражений, если в полугодичный период замораживания законопроекта БАГАЦ удовлетворит иск, поданный реформистским движением, в своем твиттер-аккаунте опубликовал призыв к примирению и диалогу, подчеркнув, что Израилю недопустимо предавать доверие евреев диаспоры.“Национальная мощь и безопасность народа Израиля - лишь в его единстве, - отметил Кахлон. - Связь между евреями, живущими в Сионе, и нашими братьями в диаспоре крайне важна и крепка, и мы должны беречь ее и не допускать кризиса. В прошлом мы уже платили высокую цену за раскол израильского народа, и недопустимо, чтобы это повторилось. Я ожидаю от всех сторон конфликта возвращения за стол переговоров в целях достижения компромисса”.