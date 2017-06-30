Кулану: Кризис в отношениях с евреями США достиг предела
Депутат Кнессета Майкл Орен (“Кулану”), который в период своего пребывания на посту посла Израиля в США активно способствовал проекту создания специального участка для молитвы у Стены Плача для представителей неортодоксальных течений иудаизма, не поддерживающих гендерной сегрегации, возмущен и раздосадован событиями последней недели.
Как известно, под давлением ультрарелигиозных партий глава правительства Биньямин Нетаниягу согласился заморозить строительство дополнительного участка для молитвы, затем представители ультрарелигиозного крыла коалиции попытались провести скандальный “Закон о государственном гиюре”, укрепляющий монополию главного раввината и де-факто аннулирующий процедуру перехода в иудаизм, проведенную раввинами, не имеющими разрешений от главного раввината Израиля, а также проведенную за рубежом. Эти решения привели к кризису доверия между израильским правительством и главами еврейских организаций за рубежом во главе с организацией AIPAC, лоббирующей израильские интересы в США.
“Это ничто иное, как подрыв самих основ сионизма, главная идея которого - создание национального дома для всех евреев мира, - отметил Майкл Орен. - Отмена компромисса о Стене Плача позволяет исключительно “харедим” право решать, кто достоин молиться у Стены Плача, а кто - нет”.
“Стена Плача принадлежит всему народу Израиля, и в глазах израильтян это позорное решение - недвусмысленный признак нашего отчуждения от евреев диаспоры, чьей поддержкой мы не стесняемся пользоваться ради гарантий нашей безопасности и борьбы с делигитимацией права Израиля на существование, - отметил Орен. - Государство Израиль определяет себя, как национальный дом для всего еврейского народа, и именно так мы и должны поступать”.
Депутат Рахель Азария (“Кулану”), активно продвигающая законопроекты о защите светского населения, включая узаконивающий работу магазинов и общественного транспорта в шабат “Закон о субботе”, присоединилась к Майклу Орену в совместном заявлении: “В последнюю неделю кризис в отношениях Израиля с еврейством США достиг точки кипения, еще более повысив напряжение, наблюдавшееся какое-то время. Мы оба ощущали это напряжение во время контактов с нашими коллегами из еврейских общин США в течение последних лет. Чтобы не допустить дальнейшего усугубления кризиса, необходимо отказаться от проведения “Закона о гиюре” и отменить решение правительства по поводу компромисса о Стене Плача. Необходимо исправить ущерб, причиненный на этой неделе”.
“Мы оба категорически против ухудшения отношений с евреями диаспоры, а последние предпринятые руководством страны шаги наносят им огромный ущерб, - указано в совместном заявлении депутатов. - Нам необходима поддержка произраильского лобби, и наша страна зависит от пожертвований мирового еврейства, поддерживающего таким образом связь с Израилем. Последние события представляют собой реальную угрозу израильской экономике и безопасности страны”.
Министр финансов Моше Кахлон, в ходе совещания глав коалиции в конце минувшей недели отказавшийся поддержать требование министров от ультрарелигиозных партий провести закон о гиюре без возражений, если в полугодичный период замораживания законопроекта БАГАЦ удовлетворит иск, поданный реформистским движением, в своем твиттер-аккаунте опубликовал призыв к примирению и диалогу, подчеркнув, что Израилю недопустимо предавать доверие евреев диаспоры.
החוסן הלאומי והביטחון האמיתי של עם ישראל נמצא באחדותו. הקשר בין העם היושב בציון לבין אחיו בגולה הוא קשר אמיץ וחזק ועלינו לשמור עליו מכל משמר
“Национальная мощь и безопасность народа Израиля - лишь в его единстве, - отметил Кахлон. - Связь между евреями, живущими в Сионе, и нашими братьями в диаспоре крайне важна и крепка, и мы должны беречь ее и не допускать кризиса. В прошлом мы уже платили высокую цену за раскол израильского народа, и недопустимо, чтобы это повторилось. Я ожидаю от всех сторон конфликта возвращения за стол переговоров в целях достижения компромисса”.