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Последний день Помпеи: Кадыров о германских однополых браках 02.07 15:06   MIGnews.com

Последний день Помпеи: Кадыров о германских однополых браках

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал оценку легализации однополых браков в Германии. По его словам, то, что происходило в зале после принятия закона было похоже на "последний день Помпеи", передает РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что в крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину люди. "Проведенный по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье", — добавил он.

Глава Чечни также сообщил, что обсуждал с муфтием Чечни, имамами и чиновниками меры по тому, как сократить число разводов и способствовать восстановлению ранее разрушенных семей.Бундестаг принял закон об однополых браках. Теперь документ, который дает людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией право регистрировать отношения и усыновлять детей, должен быть утвержден в бундесрате.
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