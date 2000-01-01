03.07 06:21 MIGnews.com

Гидеон Саар: рецепты левых не решают проблему

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Саар американским евреям: "Образование палестинского государства не решит демографическую проблему, а создаст её"Гидеон Саар выступил на прошлой неделе на Конференции президентов еврейских организаций в Нью-Йорке. Касаясь в своей речи темы возобновления мирного процесса, бывший министр отметил, что "это будет большой ошибкой вернуться к идее создания палестинского государства на территории Иудеи и Самарии в качестве так называемого решения конфликта».Саар добавил, что создание палестинского государства на Западном берегу повлечет за собой наплыв палестинских и сирийских беженцев, а также радикальных исламистов, которые соберутся со всего мира прямо у нас перед носом, чтобы вести войну против еврейского государства, а у Израиля не будет возможности контролировать ситуацию. "Образование палестинского государства не решит так называемую демографическую проблему, а создаст её".Саар также призвал США поддержать независимость курдов, на фоне референдума, который состоится в ближайшем сентябре в курдском регионе Ирака.