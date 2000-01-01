Rambler's Top100







Опросы



Nakonu.com












Гидеон Саар: рецепы левых не решают проблему 03.07 06:21   MIGnews.com

Гидеон Саар: рецепты левых не решают проблему

Саар американским евреям: "Образование палестинского государства не решит демографическую проблему, а создаст её"

Гидеон Саар выступил на прошлой неделе на Конференции президентов еврейских организаций в Нью-Йорке. Касаясь в своей речи темы возобновления мирного процесса, бывший министр отметил, что "это будет большой ошибкой вернуться к идее создания палестинского государства на территории Иудеи и Самарии в качестве так называемого решения конфликта».

Саар добавил, что создание палестинского государства на Западном берегу повлечет за собой наплыв палестинских и сирийских беженцев, а также радикальных исламистов, которые соберутся со всего мира прямо у нас перед носом, чтобы вести войну против еврейского государства, а у Израиля не будет возможности контролировать ситуацию. "Образование палестинского государства не решит так называемую демографическую проблему, а создаст её".

Саар также призвал США поддержать независимость курдов, на фоне референдума, который состоится в ближайшем сентябре в курдском регионе Ирака.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:41
Стрельба в Авиньоне: у мечети ранены восемь человек
05:25
Нидерландцы напечатают на 3D-принтере мост
03:32
Исследование: современные люди менее счастливы
02:22
Ученые назвали насекомое, которое кусает больнее всего
00:33
В Мехико обнаружили древнюю башню из человеческих черепов
23:36
Путин обсудил проблему Катара с королем Бахрейна
22:10
Нетаниягу в синагоге Страсбурга  
21:52
Талибы убили афганских солдат из засады
21:28
Башар Асад впервые появился на банкнотах сирийской валюты
20:27
Кац: не допустим оснащения "Хизбаллы" современным оружием
19:59
Арабы напали на журналиста Аруц Шева
19:30
Боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина
18:58
Жертвами взрыва в Дамаске стали 18 человек
18:44
8-миллионный иск против семьи террориста
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus