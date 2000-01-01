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flickr 02.07 15:51   MIGnews.com

Нетаниягу наложил вето на "Закон об Иерусалиме"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу использовал свое право вето на предотвращение голосования в законодательной комиссии Кнессета по законопроекту об Иерусалиме.

Согласно тексту "Закона об Иерусалиме" решение о разделе израильской столицы может быть принято лишь в том случае, если его поддержат не менее 80-ти депутатов.

Автором данного законопроекта выступил депутат Кнессета Шули Муалем ("Бейт ха-Иегуди").

В свою очередь, Муалем заявила, что ее фракция будет бороться за принятие "Закона об Иерусалиме":
"Иерусалим следует объединять действиями, а не словами".

В канцелярии главы правительства отметили, что своим решением Нетаниягу хотел, чтобы коалиция единогласно определилась, как именно должен выглядеть данный законопроект.
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