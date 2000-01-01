Либерман: "Не испытывайте наше терпение!"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил северных соседей не испытывать терпение Еврейского Государства. Резкие комментарии министра поступили после того, как на территории Израиля 5 раз за неделю разорвался снаряд, выпущенный из Сирии.
В воскресенье, 2 июня, Либерман заявил военным журналистам во время брифинга в Тель-Авиве:
"Мы будем жестко реагировать на последствия от боевых действий в гражданской войне в Сирии, которые приводят к тому, что снаряды из Сирии падают и взрываются на территории Израиля. Мы не намерены вступать в какой-либо конфликт, однако я советую нашим соседям не испытывать наше терпение".
В заключении глава ведомства подчеркнул:
"Мы не будем принимать участия ни в каком урегулировании вокруг Сирии, пока Иран является его участником. Мы против любого соглашения, которое оставит Асада у власти, который убил 600 тысяч человек, в том числе используя химическое оружие".