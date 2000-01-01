02.07 20:27 MIGnews.com

Кац: не допустим оснащения "Хизбаллы" современным оружием

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Министр разведки и транспорта Исраэль Кац посетил сегодня авианосец "George H.W. Bush ", который бросил якорь в акватории Хайфского порта. Это первый визит министра на самый крупный военный корабль в мире."Визит этого судна в регион является напоминанием о тесных и неразрывных стратегических связях между Израилем и Соединенными Штатами", - сказал Кац. Министр также назвал это событие своевременной демонстрацией американской мощи."Мы видим изменение в политике американского руководства. Теперь США занимают лидирующие позиции, и являются также опорой региональной антииранской оси, которая ставит своей целью не допустить экспансии Ирана в Ливан и постоянного присутствия Тегерана в Сирии", - отметил министр.Во время встречи с членами экипажа авианосца, Исраэль Кац также заявил, что сейчас союз между Израилем и США крепче, чем когда-либо. "Израиль не допустит, чтобы "Хизбалла" обогатила свой арсенал современным оружием. Мы используем все доступные нам средства, для того, чтобы предотвратить это", - сказал Кац.