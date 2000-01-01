02.07 20:50 MIGnews.com

Депутатам Кнессета разрешили посетить Храмовую Гору

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Через три недели запрет на посещение Хромовой горы депутатами Кнессета будет временно отменено. Напомним, что запрет был введен по настоянию полиции и ШАБАК после последней "интифады Аль-Аксы".Данное решение было принято главой правительства Биньямином Нетаниягу и юридическим советником Авихаем Мандельблитом, согласно сообщениям Второго канала израильского ТВ.Отмечается, что запрет будет приостановлен на 5 дней, начиная с 23 июля.По данным телеканала, данное решение было принято в рамках "эксперимента", для начала на одну неделю. Таким образом, правительство намерено проверить, вызовет ли возобновление политических паломничеств новую вспышку насилия в израильской столице.В свою очередь депутат Кнессета Иегуда Глик, который подал ходатайство в БАГАЦ с призывом отменить запрет, заявил:"Это правильное и подходящее решение. Жаль, что мы должны были отправиться в БАГАЦ".Он также призвал всех депутатов воспользоваться возможностью и подняться на Храмовую гору, "оставив разногласия и повестки дня вне горы".Напомним, что в мае депутата от Объединенного списка Масуда Ганаима вывели из мечети Аль-Акса.Стражи порядки узнали Ганаима и проинформировали его о том, что он не имеет права находиться на Храмовой горе, как и все другие депутаты Кнессета.Почти год назад, в свете продолжающегося насилия и напряженной ситуации на Храмовой горе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу наложил полный запрет на посещение данного места членами Кнессета.