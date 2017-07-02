02.07 07:13 MIGnews.com

Эхуд Ольмерт вышел на свободу

אחרי שהשתחרר מכלא מעשיהו - אולמרט הגיע לביתו שבת"א @sefiova pic.twitter.com/yk52jZimg3 — חדשות 10 (@news10) July 2, 2017

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт был освобожден рано утром 2 июля из тюрьмы Массиягу, после того, как провел в ней две трети положенного ему срока.Ольмерт вышел из крыла, в котором отбывал наказание, подписал бумаги об освобождении, получил свои вещи и документы, вышел из тюрьмы, сел в черную машину Ауди и уехал.Несколько человек встречали Ольмерта у его дома в Моца Иллит. Один из них держал плакат, на котором было написано: “Страна потеряла великого лидера, который мог привести ее к миру и стабильности”.Освобождение Ольмерта стало возможным благодаря тому, что после продолжительных споров офис генерального прокурора Израиля принял решение не обжаловать постановление комиссии по досрочным освобождениям ШАБАС, и не подавать апелляции на решение об его освобождении.