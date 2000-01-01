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Эмир Катара просит о помощи Владимира Путина 02.07 10:34   MIGnews.com

Эмир Катара просит о помощи Владимира Путина

По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает администрация президента России.

Обстоятельно обсуждён кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации.

Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах.

Условлено о контактах на различных уровнях.
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