Эмир Катара просит о помощи Владимира Путина

По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает администрация президента России.
Обстоятельно обсуждён кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации.
Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах.