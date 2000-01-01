Путин обсудил проблему Катара с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, в ходе которых обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в сентябре прошлого года на переговорах в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
Лидеры двух стран отметили позитивную динамику в развитии торгово-экономических связей России и Бахрейна. "Акцентирована важная роль недавно созданной двусторонней Межправительственной комиссии, которая провела в феврале сего года первое заседание", — говорится в сообщении.
Владимир Путин и Хамад Ибн Иса Аль Халифа также обсудили, как дипломатический кризис вокруг Катара влияет на положение дел на Ближнем Востоке, и заявили о необходимости прямого диалога между всеми странами, которые вовлечены в данный конфликт. Главы двух стран согласились, что сложившаяся вокруг Катара ситуация негативно сказывается на и "без того непростом положение дел в ближневосточном регионе". "Подчеркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлеченными в этот конфликт государствами", — добавили в Кремле.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ним транспортное сообщение, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее аналогичные шаги предприняли Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.