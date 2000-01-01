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Гидеона Саара обвинили в подготовке `путча` 02.08 10:57   MIGnews.com

Гидеона Саара обвинили в подготовке "путча"

Бывший министр внутренних дел Гидеон Саар подал официальную жалобу в полицию против ряда активистов Ликуда.

Члены Ликуда получили сообщение следующего содержания: “Сегодня, в Тиша бе-Ав мы должны помнить о том путче, который Гидеон Саар пытался устроить против главы правительства. Он пошел к Кахлону - и его выкинули, он пошел к Лапиду - и его выкинули, он пошел к Яалону - и его выкинули, и теперь он пытается оклеветать премьер-министра Биньямина Нетаниягу”.

Саар заявил: “В распространении лжи и заговорах против меня нет ничего нового, они провалились в прошлом и они провалятся сегодня, но в этот раз все было сделано посреди Тиша бе-Ав”.
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