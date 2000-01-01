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Трамп допускает возможность войны в Корее 02.08 12:59   MIGnews.com

Трамп допускает возможность войны в Корее

Президент США Дональд Трамп допускает начало войны с Северной Кореей, если Пхеньян не остановит разработки баллистических ракет. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм.

Грэм по этому поводу заявил: "Он сказал мне об этом. Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим".

По словам сенатора, Трамп заявил, что не позволит КНДР создать ракету, которая даст возможность нанести ядерный удар по США.

"Если будет война, чтобы остановить Ким Чен Ына, эта война придет и сюда. Если тысячи умрут, они умрут там. Они умрут и здесь", передал слова президента США Грэм.

Известно, что 4 июля Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, показав, что дальность ее полета не менее 3 500 миль, и она способна достичь Аляски. Ракета приземлилась в Японском море.

Пхеньян назвал этот тест "суровым предупреждением" для США, сообщает Reuters.

В ответ на этот тест в субботу США и Южная Корея провели совместные испытания ракет.

Линдси Грэм также заявил, что президент Трамп сообщил ему, что "с Северной Кореей будет война из-за ее ракетной программы, если она и дальше будет угрожать США".
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