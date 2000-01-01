02.08 12:59 MIGnews.com

Трамп допускает возможность войны в Корее

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп допускает начало войны с Северной Кореей, если Пхеньян не остановит разработки баллистических ракет. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм.Грэм по этому поводу заявил: "Он сказал мне об этом. Я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я тоже поверил бы ему и предпринял бы какие-то действия в связи с этим".По словам сенатора, Трамп заявил, что не позволит КНДР создать ракету, которая даст возможность нанести ядерный удар по США."Если будет война, чтобы остановить Ким Чен Ына, эта война придет и сюда. Если тысячи умрут, они умрут там. Они умрут и здесь", передал слова президента США Грэм.Известно, что 4 июля Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, показав, что дальность ее полета не менее 3 500 миль, и она способна достичь Аляски. Ракета приземлилась в Японском море.Пхеньян назвал этот тест "суровым предупреждением" для США, сообщает Reuters.В ответ на этот тест в субботу США и Южная Корея провели совместные испытания ракет.Линдси Грэм также заявил, что президент Трамп сообщил ему, что "с Северной Кореей будет война из-за ее ракетной программы, если она и дальше будет угрожать США".