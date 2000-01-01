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Король Иордании даст Вакфу 1,4 млн. долларов | Фото: Jim Mattis/Flickr02.08 20:19   MIGnews.com

Король Иордании даст Вакфу 1,4 млн. долларов

Иорданский монарх Абдалла II объявил, что перечислит 1 млн. динаров (чуть более 1,4 млн. долларов) исламскому фонду Вакф, который является официальным смотрящим органом за религиозным комплексом Храмовая гора в Старом городе Иерусалима.

Данное пожертвование является крупным проявлением поддержки Вакфа, который не далее, чем в прошлом месяце способствовал протестам и беспорядкам на фоне усиления Израилем мер безопасности на святыне, что, в свою очередь, усугубило напряженность между Израилем и арабским миром.

В самом Вакфе уже сообщили, что деньги пойдут расположенному на территории комплекса Исламскому музею и бонусы в размере 300 динаров ($423) каждому работнику Вакфа, сообщает портал Ynet.

Стоит отметить ту напряженность между двумя государствами, на фоне которой король решил совершить пожертвование. Израильско-иорданским отношениям был нанесен удар в результате установления на Храмовой горе металлоискателей в ответ на теракт, который стоил жизней двум сотрудникам МАГАВа. Ходили слухи, что пронести оружие на святыню трем арабским террористам помог представитель Вакфа.

На заседании правительства 2 июля король Абдалла заявил, что Амман внимательно следит за ситуацией в Иерусалиме, добавив, что проблема с беспорядками в городе связана не только с безопасностью, но и с дипломатией.
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