02.08 21:25 MIGnews.com

Дурак и сукин сын: Дутерте атаковал Ким Чен Ына

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Президент Филиппин Родриго Дутерте вновь отличился своими, мягко говоря, недипломатичными заявления, обрушившись с критикой на лидера КНДР Ким Чен Ына, которого за регулярные испытания ракет и развитие ядерном программы, он обозвал "дураком" и "сукиным сыном"."Этот Ким Чен Ын - дурак. Он играет с опасными игрушками, это глупо", - цитирует президента агентство ReutersЛюбопытно, что вскоре Дутерте сможет это высказать лично представителю Северной Кореи –через несколько дней в Маниле откроется саммита Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на который в числе прочих приедет и министр иностранных дел КНДР. Главной темой регионального саммита должны стать как раз ракетные испытания Пхеньяна."Это пухленькое лицо, которое только кажется добрым. Этот сукин сын. Если он совершит ошибку, Дальний Восток превратится в пустыню. Эту ядерную войну необходимо остановить", - призвал Родриго Дутерте."Даже в ограниченном масштабе конфронтация все здесь уничтожит она, скажу я вам. (Ядерные – ред.) Осадки могут истощить почву, ресурсы. Я не знаю, что с нами случится", - резюмировал он.Можно сказать, что в каком-то смысле он сравнил Ким Чен Ына с Бараком Обамой и бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном, ведь в свое время сукиным сыном он называл первого, а дураком - второго.