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Кабо-Верде больше не проголосует против Израиля в ООН | Фото: Thinkstock02.08 22:33   MIGnews.com

Кабо-Верде больше не проголосует против Израиля в ООН

Государство Кабо-Верде объявило, что оно не будет больше голосовать против Израиля в ООН.

По итогам встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Кабо-Верде Жорже Карлуша Фонсеки, глава Кабо-Верде (группа островов к западу от Африки) дал распоряжение послу в ООН впредь не голосовать против Израиля в организации.

Премьер-министр Нетаниягу и президент Фонеска встретились два месяца назад в Монровии, столице Либерии, в кулуарах саммита ЭКОВАС, экономического сообщества стран Западной Африки.

"Я приветствую решение президента Кабо-Верде, которое является результатом интенсивной политической деятельности Израиля в Африке", - прокомментировал это дипломатическое достижение премьер-министр Израиля.
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