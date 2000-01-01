02.08 22:33 MIGnews.com

Кабо-Верде больше не проголосует против Израиля в ООН

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Государство Кабо-Верде объявило, что оно не будет больше голосовать против Израиля в ООН.По итогам встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Кабо-Верде Жорже Карлуша Фонсеки, глава Кабо-Верде (группа островов к западу от Африки) дал распоряжение послу в ООН впредь не голосовать против Израиля в организации.Премьер-министр Нетаниягу и президент Фонеска встретились два месяца назад в Монровии, столице Либерии, в кулуарах саммита ЭКОВАС, экономического сообщества стран Западной Африки."Я приветствую решение президента Кабо-Верде, которое является результатом интенсивной политической деятельности Израиля в Африке", - прокомментировал это дипломатическое достижение премьер-министр Израиля.