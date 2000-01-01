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Китай предупредил Трампа 02.08 08:57   MIGnews.com

Китай предупредил Трампа

Высокопоставленный китайский сановник обвинил Вашингтон и Пхеньян в действиях, приведших к усилению напряженности и предупредил президента Трампа: не пытайтесь ударить нас ножом в спину”.

Ранее Трамп опубликовал два злых твита, в которых обвинил Китай в “бездействии” в корейском кризисе, и сообщил, что более этого “не допустит”.

Посол Китая в ООН Лю Цзеи заявил: “Независимо от того, какие возможности есть у Китая, его усилия не принесут практических результатов , потому что ситуация зависит от двух главных игроков. Они - США и Северная Корея несут всю ответственность за то, что происходит, за то, чтобы все начало двигаться в правильном направлении - они, а не Китай”.

Между тем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: “Россия и Китай несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу региональной стабильности”.

Между тем китайское официальное агентство Синьхуа опубликовало следующее заявление: “Трамп - это нечто особенное, ему так нравится писать твиты. Но эмоциональная реакция не может направлять политику, которая разрешит корейский ядерный вопрос. С тем, чтобы разрешить ядерную проблему на Корейском полуострове, соответствующие партии должны совершать практические действия и демонстрировать ответственность, а не пытаться ударить Китай ножом в спину”.
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