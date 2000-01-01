Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии
Целью полиции было гарантировать защиту прав и свободы всех граждан, а ее действия благоразумны и адекватны, передает "Интерфакс" слова источника, близкого к правительственным кругам Испании.
"Их целью было гарантировать исполнение закона и защитить права и свободы всех граждан", - сказал он, комментируя воскресные события.
При этом он также добавил, что "каталонский референдум" является "абсолютным неуважением к минимальным демократическим стандартам" и обвинили в безответственном поведении.
"Женералитет повёл себя крайне безответственно, пытаясь обесценить закон и правосудие", - сказал он.
При этом источник подчеркнул, что "возможность положить этому конец" - в руках самих каталонских властей и ни к чему хорошему их действия не приведут.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Каталонии пострадали более 800 человек. Полиция применяла против людей, пришедших на избирательные участки, не только дубинки, но и шумовые гранаты, и резиновые шарики.
При этом некоторые представители местной полиции и экстренных служб вставали на сторону своих земляков и защищали их от действий испанской полиции.
После закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.