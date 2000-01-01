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Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии 02.10 10:54   MIGnews.com

Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии

Целью полиции было гарантировать защиту прав и свободы всех граждан, а ее действия благоразумны и адекватны, передает "Интерфакс" слова источника, близкого к правительственным кругам Испании.

"Их целью было гарантировать исполнение закона и защитить права и свободы всех граждан", - сказал он, комментируя воскресные события.



При этом он также добавил, что "каталонский референдум" является "абсолютным неуважением к минимальным демократическим стандартам" и обвинили в безответственном поведении.

"Женералитет повёл себя крайне безответственно, пытаясь обесценить закон и правосудие", - сказал он.



При этом источник подчеркнул, что "возможность положить этому конец" - в руках самих каталонских властей и ни к чему хорошему их действия не приведут.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Каталонии пострадали более 800 человек. Полиция применяла против людей, пришедших на избирательные участки, не только дубинки, но и шумовые гранаты, и резиновые шарики.




При этом некоторые представители местной полиции и экстренных служб вставали на сторону своих земляков и защищали их от действий испанской полиции.

После закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.
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