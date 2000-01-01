02.10 13:10 MIGnews.com

Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В понедельник, 2 октября председатель палестинского правительства Рами Хамдалла отправится в Газу для переговоров о примирении с исламской террористической группировкой "ХАМАС".Цель визита делегации - обсуждение процесса передачи власти в палестинском анклаве правительству в Рамалле.Визит стал возможен благодаря переговорам враждующих палестинских группировок в Газе.Ключевым стало согласие ХАМАС распустить "административный совет", фактически управляющий Газой и заявление о готовности передать управление сектором правительству национального единства. Подобные попытки примирения делались и в прошлом, но на этот раз Египет, являющийся посредником на переговорах, настроен оптимистично.Хамдалла впервые посетит сектор Газы в рамках возобновления единства, после десятилетия отчуждения между двумя групами.