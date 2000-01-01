Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу | Фото:02.10 13:10   MIGnews.com

Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу

В понедельник, 2 октября председатель палестинского правительства Рами Хамдалла отправится в Газу для переговоров о примирении с исламской террористической группировкой "ХАМАС".

Цель визита делегации - обсуждение процесса передачи власти в палестинском анклаве правительству в Рамалле.

Визит стал возможен благодаря переговорам враждующих палестинских группировок в Газе.

Ключевым стало согласие ХАМАС распустить "административный совет", фактически управляющий Газой и заявление о готовности передать управление сектором правительству национального единства. Подобные попытки примирения делались и в прошлом, но на этот раз Египет, являющийся посредником на переговорах, настроен оптимистично.

Хамдалла впервые посетит сектор Газы в рамках возобновления единства, после десятилетия отчуждения между двумя групами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
Нобелевскую премию по биологии и медицине вручили ученым США
12:50
Марсельского террориста освободили за день до теракта
12:17
Гендерная революция в Моссаде
12:15
Еврокомиссия приостановит выплаты "Мусульманской помощи"
11:21
Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями
10:54
Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии
10:38
Расстрелявший фестиваль в Лас-Вегасе убит
10:24
Жилищный вопрос
10:01
Эльад: трое детей ранены после игры с гранатой
09:43
Мерлин Мэнсон отменил свои концерты из-за травмы
08:58
Насралла: Нетаниягу ведет израильтян к гибели
08:45
Тони Блэр назвал Роджера Уотерса лево-исламистом
08:07
ISIS взяло на себя ответственность за резню в Марселе
07:52
Премьер извинился перед родными погибших в Войне Судного дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus