Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото: Club de los Viernes‏ 02.10 13:45   MIGnews.com

От рук полиции в Каталонии пострадали почти 900 человек

Почти 900 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в ходе референдума о независимости, сообщает Reuters со ссылкой на данные департамента здравоохранения автономной области.

"Каталонская служба здравоохранения сообщила, что 893 человека получили медицинскую помощь в результате травм, полученных во время столкновений с полицией в воскресенье", - говорится в сообщении.




1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.

Отмечается, что в течение двух дней после объявления результатов парламент проведет сессию по вопросу независимости Каталонии.

Выполняя постановление суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии применяли силы против участников референдума, пытались пресечь работу избирательных участков, изымая урны для бюллетеней.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:02
Лас-Вегас: полиция не верит в версию теракта
14:54
Израилю подарили уникальный древний молитвенник
14:31
Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР
13:43
Иорданию обвинили в массовой депортации сирийских беженцев
13:24
Нобелевскую премию по биологии и медицине вручили ученым США
13:10
Премьер-министр Палестинской автономии посетит Газу
12:50
Марсельского террориста освободили за день до теракта
12:17
Гендерная революция в Моссаде
12:15
Еврокомиссия приостановит выплаты "Мусульманской помощи"
11:21
Швейцарский депутат сравнил жертв Холокоста со свиньями
10:54
Власти Испании оправдывают действия полицейских в Каталонии
10:38
Расстрелявший фестиваль в Лас-Вегасе убит
10:24
Жилищный вопрос
10:01
Эльад: трое детей ранены после игры с гранатой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus