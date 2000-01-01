От рук полиции в Каталонии пострадали почти 900 человек

1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.
Отмечается, что в течение двух дней после объявления результатов парламент проведет сессию по вопросу независимости Каталонии.
Выполняя постановление суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии применяли силы против участников референдума, пытались пресечь работу избирательных участков, изымая урны для бюллетеней.