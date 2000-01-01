02.10 13:45 MIGnews.com

От рук полиции в Каталонии пострадали почти 900 человек

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Почти 900 человек пострадали в воскресенье в испанской Каталонии в ходе референдума о независимости, сообщает Reuters со ссылкой на данные департамента здравоохранения автономной области."Каталонская служба здравоохранения сообщила, что 893 человека получили медицинскую помощь в результате травм, полученных во время столкновений с полицией в воскресенье", - говорится в сообщении.1 октября на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость региона. Мадрид считает каталонский референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу.Отмечается, что в течение двух дней после объявления результатов парламент проведет сессию по вопросу независимости Каталонии.Выполняя постановление суда, сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии применяли силы против участников референдума, пытались пресечь работу избирательных участков, изымая урны для бюллетеней.