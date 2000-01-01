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Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР | Фото:02.10 14:31   MIGnews.com

Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп попросил государственного секретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на переговоры с руководством Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР

"Я сказал Рексу Тиллерсон, нашему прекрасному государственному секретарю, что он тратит свое время, пытаясь вести переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой...", - написал Трамп в Twitter в воскресенье, 1 октября.

Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР
Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР

"Сохраните вашу энергию, Рекс. Мы будем делать, что должно быть сделано!", - добавил он.

Вечером 30 сентября Тиллерсон в ходе поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добивается руководство КНДР.

Однако, как объяснил госсекретарь США, в Северной Корее так и ответили на этот вопрос.

"Мы можем говорить с ними, и мы делаем это", - подчеркнул Тиллерсон.

В последнее время отношения между США и КНДР были достаточно напряженными. Однако Трамп признает, что "дипломатия по-прежнему возможна".
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