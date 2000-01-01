02.10 16:13 MIGnews.com

Эксперты: Каталонию ждут серьёзные экономические последствия

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Эксперты дали свою оценку событиям в Каталонии.Как сообщалось ранее, накануне, 1 октября, автономия провела референдум о выходе из состава Испании и независимости. Проголосовать смогли не все жители автономии, так как власти Испании сделали всё возможное, чтобы помешать референдуму состояться.Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей.Таким образом, проголосовать смогло чуть меньше половины населения Каталонии. Однако результат всё равно был предельно ясен: за независимость проголосовало 90% избирателей."За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%, против — 176 565, или 7%. Пустых бюллетеней — 45 тысяч 586, или 2%, еще 20 тысяч 129 недействительны"- заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.Несмотря на то, что власти Испании не признали результаты голосования действительными, а премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что "никакого референдума не было", это событие не пройдёт бесследно, убеждены эксперты.Более, того, существуют предположения, что референдум разделит историю Испании на "до" и после", а для самой Каталонии обернётся серьёзными политическими и экономическими последствиями.Причинами таких выводов стали агрессивные действия Мадрида. Есть риск, что референдум может оказать серьёзнейшее влияние, в частности, и на карьеру премьер-министра страны Мариано Рахоя.