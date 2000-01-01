03.10 02:25 MIGnews.com

Еврокомиссия не признает референдум в Каталонии

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Состоявшийся в воскресенье референдум об отсоединении Каталонии от Испании, является незаконным, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил он на конференции 2 октября.Он напомнил, что Еврокомиссия неоднократно называла ситуацию в Каталонии "внутренним вопросом Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком" королевства."Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - отметил он.Ситуация в автономном регионе стала предметом обсуждения между председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером и испанским премьером Мариано Рахойем.