03.10 02:25 MIGnews.com
Еврокомиссия не признает референдум в Каталонии
Состоявшийся в воскресенье референдум об отсоединении Каталонии от Испании, является незаконным, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас
"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил он на конференции 2 октября.
Он напомнил, что Еврокомиссия неоднократно называла ситуацию в Каталонии "внутренним вопросом Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком" королевства.
"Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - отметил он.
Ситуация в автономном регионе стала предметом обсуждения между председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером и испанским премьером Мариано Рахойем.
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