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Еврокомиссия не признает референдум в Каталонии 03.10 02:25   MIGnews.com

Еврокомиссия не признает референдум в Каталонии

Состоявшийся в воскресенье референдум об отсоединении Каталонии от Испании, является незаконным, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил он на конференции 2 октября.

Он напомнил, что Еврокомиссия неоднократно называла ситуацию в Каталонии "внутренним вопросом Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком" королевства.

"Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз", - отметил он.

Ситуация в автономном регионе стала предметом обсуждения между председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером и испанским премьером Мариано Рахойем.
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