02.10 20:43 MIGnews.com

Бедуина привлекут к ответственности за многожёнство

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В понедельник, 2 октября, в мировой суд Беэр Шевы были переданы материалы на бедуина, который заключил брак в 2002 году, и, не расторгая его, в 2017 году получил согласие от семьи другой женщины на брак. Мужчина также составил брачный договор, который позже был утверждён шариатским судом Беэр-Шевы.В течение многих лет судебная система не привлекала бедуинов за многожёнство, однако теперь такая практика прекращена. Всё началось с инициативы министра юстиции Израиля Аелет Шакед, которая в начале этого года одобрила программу по привлечению арабских многоженцев к судебной ответственности.Тот факт, что брак 36-летнего бедуина был официально заверен - предоставил все необходимые основания для возбуждения дела о многоженстве.Дело мужчины проходит по статье 176 израильского Уголовного Кодекса, согласно которой данное нарушение подлежит уголовной ответственности с наказанием в виде тюремного срока до пяти лет.В то же время, большинство бедуинов не заключают браки оформляют браки официально. Так, у государства нет полномочий для того, чтобы привлечь их за многожёнство.Стоит отметить, что израильскиЗакон в Израиле допускает двоеженство (и для евреев, и для мусульман) только в исключительных случаях, если супруг/супруга страдает душевным расстройством или пропал без вести.Вместе с тем, этот закон научились обходить не только в мусульманском, но и в ультраортодоксальном секторе.