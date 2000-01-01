03.10 06:18 MIGnews.com

Нетаниягу восхищён работой ШАБАКа

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил сегодня церемонию по случаю Рош ха-Шана, состоявшуюся в штабе ШАБАКа, вместе с главой Службы общей безопасности Надавом Аргаманом и высокопоставленными сотрудниками организации."Теракты, совершенные за последний год в европейских столицах и других городах мира, напоминают всем нам, что терроризм исламских экстремистов – это общая мировая угроза", - заявил премьер-министр."Главы государств, с которыми я встречаюсь, хотят перенять успешный опыт разведывательной и оперативной работы Службы общей безопасности Израиля по борьбе с волнами террора, не прекращающимися много лет. Вы - основа государственного процветания Израиля, многие хотят воспользоваться плодами вашего труда", - добавил политик.Нетаниягу также отметил, что в мире нет разведывательной организации, которая бы преуспела в борьбе с террором больше, чем Служба общей разведки в последние годы;"Без всякого сомнения, деятельность ШАБАКа как «невидимого щита» является критически важным активом безопасности Израиля. Я приветствую бойцов, сотрудников отдела кибербезопасности и технологии, сотрудников Службы общей безопасности, неизвестных героев, участников контртеррористических и разведывательных операций, которые спасли жизни многих израильтян", - завершил свою речь Нетаниягу.