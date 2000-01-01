02.10 07:38 MIGnews.com

Каталония за: испанским полицейским дали свободу действий

#Spain

the government that has mercilessly intervened in a referendum on independence in catalonia!



The situation is very worrisome! pic.twitter.com/nHnFWPYaiR — sAN©AKta®❄ (@iyardim) 1 жовтня 2017 р.

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За выход Каталонии из состава Испании проголосовало 90% избирателей, которые пришли на референдум и смогли проголосовать. Об этом сообщает Reuters."За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%, против — 176 565, или 7%. Пустых бюллетеней — 45 тысяч 586, или 2%, еще 20 тысяч 129 недействительны"- заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.При этом агентство уточнило, что это примерно 42,3 процента от общего количества избирателей Каталонии, которое составляет 5,34 миллиона.Ранее международные наблюдатели прокомментировали организацию работы избирательных участков на референдуме о самоопределении Каталонии, заявив, что явка была высокой, а процесс голосования был организован в соответствии с существующим законодательством Испании.Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с телеобращением, в котором заявил, что "никакого референдума не было", поскольку его проведение заблокировал Конституционный суд Испании. А глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в собственном телеобращении заявил, что "каталонцы завоевали свое право на суверенитет".Как известно, 1 октября в Каталонии состоялся референдум об отсоединении. Мадрид объявил голосование незаконным и пытался его остановить с помощью силовиков. По данным местных властей, в результате столкновений активистов с полицией пострадали сотни людей.К вечеру официально объявленное количество пострадавших превысило 800 человек. В МВД Испании сообщили том, что в столкновениях пострадали более 30 полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.На 3 октября в Каталонии намечен всеобщую забастовку.