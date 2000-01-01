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Премьер извинился перед родными погибших в Войне Судного дня | Фото:02.10 07:52   MIGnews.com

Премьер извинился перед родными погибших в Войне Судного дня

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу извинился перед родственникам израильских солдат, отдавших свои жизни, защищая Еврейское государство в Войне Судного дня, за то, что вчерашнюю мемориальную церемонию не посетил ни один член правительства.

Присутствовали на ней представители Армии обороны Израиля, полиции, министерства обороны, Верховного суда и организаций, представляющих семьи погибших солдат.

Однако единственным представителем законодательной власти, присутствовавшим на проходившей на горе Герцля церемонии, как уже сообщалось, был заместитель председателя Кнессета Хилик Бар ("Сионистский лагерь"). Приехал также и президент Реувен Ривлин, который выступил перед собравшимися с речью.

В опубликованном, спустя несколько часов после церемонии, заявлении премьер выразил сожаление, что на церемонии памяти погибших в войне Судного дня не было представителей правительства, назвав это "прискорбной ошибкой".

"Я поручил секретариату правительства обеспечить присутствие представителей правительства на церемониях памяти павших в войнах Израиля в будущем. Это наш наипервейший долг перед нашими близкими, погибшими во имя того, чтобы мы жили в нашей стране", - заверил Нетаниягу.

Стоит отметить, что до сих пор протокол не обязывал министров посещать мероприятия подобного уровня в то время, как ежегодную церемонию памяти солдат, павших во всех войнах за Израиль, они посещать должны.
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