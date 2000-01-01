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Тони Блэр назвал Роджера Уотерса лево-исламистом | Фото:02.10 08:45   MIGnews.com

Тони Блэр назвал Роджера Уотерса лево-исламистом

В ходе съемок нового документального фильма израильского журналиста и историка Яна Гальперина об антисемитизме бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал антиизраильские взгляды Роджера Уотерса "смехотворными".

Как сообщила 1 октября газета Daily Mail, во время интервью занимавшего в прошлом должность специального посланника "ближневосточного квартета" Тони Блэра попросили прокомментировать регулярные пассажи со стороны экс-фронтмена Pink Floyd, который неоднократно сравнивал современный Израиль с нацистской Германией.

"Я считаю эту критику чересчур смехотворной, что она указывает на враждебность к понятию родины еврейского народа. Необходимо преодолеть наследие этого идеологического яда, который многие десятилетия отравлял систему", - ответил он.

Свою ленту Гальперин посвятил Уотерсу, а точнее – его критике Израиля и отношению к палестинцам. Режиссер задал главный вопрос: является ли британский рокер антисемитом.

"Да. Я великий поклонник Pink Floyd, но я не согласен с Роджером Уотерсом и его кампанией. Я считаю это частью более широкого и опасного альянса, который меня очень тревожит ... это лево-исламистский альянс. Эта проблема набирает обороты ... В тоталитарной идеологии не может быть ничего прогрессивного", - констатировал Блэр.
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