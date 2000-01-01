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Эмираты запустили бесплатное онлайн образовние | Фото: Thinkstock02.10 09:05   MIGnews.com

Эмираты запустили бесплатное онлайн образовние

Правительство ОАЭ объявило о запуске бесплатной образовательной программы для арабского мира Arabic E-Learning Project. Об этом сообщает издание Arabian Business со ссылкой на слова вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Частью программы стала инициатива Translation Challenge — перевод на арабский язык 11 миллиона слов, связанных с математикой и естественными науками, 5 тысяч видео и других образовательных материалов.

После запуска программы Дубай призвал всех желающих принять участие в их переводе на арабский. Все материалы после перевода будут бесплатно представлены онлайн для 50 миллионов арабских школьников.

По словам властей Эмиратов, цель образовательной программы — предоставить учащимся академические материалы по математике и естественным наукам на арабском и улучшить качество образования в арабском мире.
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