Месторождения газа - под прицелом "Хизбаллы"

Командующий ВМС ЦАХАЛа генерал Эли Шарвит предупреждает, что “Хизбалла” определила слабые точки Израиля и создала стратегический арсенал атаки против них.
Речь идет, в первую очередь об израильских офшорных месторождениях газа.
Шарвит, в недавно опубликованной статье пишет: “Хизбалла работает над созданием ракетной системы - значительной и готовой к атаке против Израиля”.
Командир базы ВМС в Ашдоде Йоваль Илон пишет в другой статье о том, что “можно предположить, что в ходе следующей конфронтации враги Израиля атакуют и под водой, с тем, чтобы причинить наибольший ущерб”. Полковник предупреждает о возможности применения скоростных катеров, набитых взрывчаткой, аквалангистов-подрывников, мини-субмарин а также выставления минных полей.
В определенном смысле уязвимости Израиля уникальны. С одной стороны, это западная страна с развитой критически важной инфраструктурой, и с другой стороны - это маленькая страна с сконцентрированной критически важной инфраструктурой и практическим отсутствием запасных мощностей. Месторождения газа в ближайшие годы превратятся в основной источник для производства электроэнергии - и потому можно поняь обеспокоенность ЦАХАЛа.
Если, к примеру, рассмотреть мощности по производству электроэнергии, то выяснится, что из общей мощности в 17 600 мегаватт, 28% производится на двух объектах ( с 10 кумулятивными производственными единицами). Шесть самых крупных объектов по производству электроэнергии производят 51% электричества ( используют всего 26 производственных единиц). Таким образом угроза, представляемая даже небольшим количеством точных ракет, которые прорвут израильские контр-меры и нанести удар по критически важным системам, таким, как генерация электричества, может оказаться беспрецедентной. Подробнее об тмо можно прочитать в материале "Контуры будущего конфликта с "Хизбаллой".
В следующем году флот получит четыре корабля Саар-6, на которых будут установлены морские варианты системы “Железный Купол” и другое современное оборудование, которое должно противодействовать угрозам в отношении буровых установок.
Несмотря на то, что офицеры верят в возможность “Хизбаллы” нанести удар по буровым, они полагают, что организация не будет торопиться такую возможность использовать. Один из офицеров заявил в интервью газете Гаарец: “Они осознают, что это будет экстремальным актом, который спровоцирует третью Ливанскую Войну”. Офицер, однако, признает, что израильские месторождения - “два горящих факела в глазах “Хизбаллы”.
С другой стороны, ливанские комментаторы предупреждают о возможности удара “Хизбаллы” по месторождениям, в случае, “если сионисты продолжат воровать ливанский газ и нефть”. В следующем году начнется промышленная разработка месторождений Кариш и Танин, которые находятся ближе к Ливану, чем месторождение Левиафан.
“Хизбалла” угрожала нанести удар по газовым месторождениям - через год после начала работ на месторождении Тамар. Об этом говорил шейх Хасан Насралла, предупредивший что он “знает как разобраться с теми, кто тянет руки к ливанским природным богатствам”.
Одновременно ЦАХАЛ идентифицировал попытки ХАМАСа получить возможности удара по газовым платформам. Один из офицеров предупреждает: “Цель ХАМАСа - в ходе следующей конфронтации нанести удар по платформам. реальный ущерб от этого будет минимальным , главная цель - пропагандистский эффект”.